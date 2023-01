Promozione: il Bastia supera per 3-2 lo Sporting Terni

BASTIA: Rossi, Gambacorta, Muzhani (Corriale), Sedran, Bengala, Santantonio, Santucci A., Rosignoli (Cirilli), Donati, Del Prete (Fahmi), Cozzali (Reka). Allenatore: Montecucco

SPORTING TERNI: Guri, Nori, Benedetti (Marsht), Danielli, Nita, Giubila, Borrello, Menghini, Carletti, Falocco, Mecarelli (Argenti). Allenatore: Porrazzini

ARBITRO: Ciorba di Perugia

RETI: 42' pt Carletti, 10' st Corriale, 24' st Rosignoli, 27' st Donati, 30' st Donati

Al termine di una gara con tanti colpi di scena, il Bastia supera in casa lo Sporting Terni per 3-2 ed entra in piena zona playoff nel girone B di Promozione. Ad aprire le danze, però, sono gli ospiti che poco prima dell'intervallo colpiscono con Carletti. La risposta dei padroni di casa è tutta nella ripresa, quando Corriale pareggia, Rosignoli griffa il sorpasso e Donati cala il tris. Carletti non si arrende e segna un altro gol per la doppietta personale ma non basta. Finisce 3-2 per il Bastia.