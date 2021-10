Promozione, spettacolo e quattro gol nel pareggio tra Marra San Feliciano e Selci Nardi

MARRA SAN FELICIANO: Magrini, Fuscagni (Cocchini), Pieroni, Miccio, Corradini, Gragnani (Velez Macias), Minelli (Brizioli), Siena, Mancin (Sorella), Bartoccini, Fuscagni S. (Ragni). (A disposizione: Carmeli, Maccherani, Canestri, Catana). Allenatore: Tempesta

SELCI NARDI: Boncompagni, Selvaggi, Guerri, Poggini, Cantalamessa, Tavernelli (Grasso), Giuliani (Jallow), Cecchetti (D'Urso), Piergentili (Mantini), Bambini, Burchini. (A disposizione: Mariucci, Romoli, Cenciarelli, Latella). Allenatore: Marinelli

ARBITRO: Cipolloni di Foligno

RETI: 11' pt Miccio, 45' pt Burchini, 13' st Poggini, 17' st Miccio

Al "Canottieri" di San Feliciano, gol e spettacolo nell'anticipo tra i padroni di casa del Marra e il Selci Nardi. Con una doppietta d'autore, Miccio ha aperto e chiuso le danze di un pirotecnico pareggio tra le due squadre. Piccolo passo, dunque per entrambe le formazioni, che un punto a testa che muove seppur di poco la classifica. Il Selci esce dalla trasferta contro il Marra rinfrancato, i padroni di casa con una vittoria avrebbero agganciato (in attesa degli altri risultati odierni) la zone alta della classifica. Così non è stato, eppure un punto fa comunque comodo a entrambe le formazioni. Pronti via Bartoccini imbuca per Miccio che muove per primo il tabellino dei gol. Equilibrio sostanziale per tutta la prima frazione, fino al pareggio a pochi secondi dall'intervallo. Spiovente in area da punizione e Bruchini in mischia supera Magrini. Nella ripresa, sono gli ospiti a ribaltare la situazione. Poggini dal limite supera Magrini con una conclusione imparabile. Conque minuti più tardi, su punizione ancora Miccio trova la via del gol e della doppietta personale. Entrambe le squadre provano a vincere il match nella mezz'ora restante, ma il tabellino non si muove. Cipolloni fischia così la fine di un 2-2 comunque divertente.