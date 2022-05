Promozione: si decide un'intera stagione nel girone A

Ultimi novanta decisivi minuti nel girone A di Promozione. Dalla capolista fino ai playout, sono tanti gli incroci che devono ancora trovare risposta, dopo i risultati della settimana scorsa che hanno riaperto diversi scenari prima delle gare di domani. SI inizia con la corsa a due per la prima posizione, riaperta in maniera significativa dopo il pareggio del Ventinella e la vittoria del Tavernelle. Le due squadre, quindi, si presentano all'ultima decisiva giornata con soli due punti di distacco in classifica. La capolista riceve il Pierantonio, ormai tagliata fuori dai playoff, mentre il Tavernelle la Grifo Sigillo, in cerca di punti per blindare la salvezza tranquilla. Infine, altra corsa a due per la terza posizione tra la Pontevecchio e il Castello.

Situazione incerta e tesa anche nelle zone calde. L'unico verdetto arrivato nelle settimane scorse è la retrocessione del Magione. Poi, dalla San Marco Juventina fino alla Grifo Sigillo, sono ben otto le formazioni che si giocheranno le chance o di migliori piazzamenti nei playout o di salvezza diretta. Ecco il programma delle gare e la classifica aggiornata prima dell'ultimo turno di domani, con fischio d'inizio alle ore 16.

Arna-Pietralunghese

Fc Castello-Piccione

Mantignana Monte Malbe-Magione

Marra San Feliciano-San Marco Juventina

Montone-Tiberis Macchie

Pontevecchio-Pievese

Selci Nardi-Casa del Diavolo

Tavernelle-Grifo Sigillo

Ventinella-Pierantonio



CLASSIFICA:



Ventinella 74

Tavernelle 72

Pontevecchio 69

Fc Castello 67

Pierantonio 59

Pievese 58

Marra San Feliciano 56

Montone 43

Pietralunghese 40

Grifo Sigillo 36

Selci Nardi 35

Arna 34

Piccione 34

Mantignana Monte Malbe 31

Casa del Diavolo 31

Tiberis Macchie 30

San Marco Juventina 29

Magione 20 RETROCESSO