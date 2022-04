Promozione: aggancio al secondo posto per il Tavernelle

SELCI NARDI: Boncompagni, Selvaggi, Cenciarelli, Cantalamessa, Guerri, Vinagli, Rossi, Poggini, Famhi, Bambini, Burchini. Allenatore: Bendini

TAVERNELLE: Segoloni, Cicero, Pizziconi, Vitali, Paciosi, Ceccarelli, Cesarini, Fahimi, Cacciamano, Montanucci, Graziani. Allenatore: Abenante

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 28' st Graziani, 47' st (rig.) Cacciamano

Il Tavernelle vince 2-0 sul campo del Selci Nardi e aggancia al secondo posto la Pontevecchio, distante ora quattro punti dal Ventinella capolista. A quattro giornate dalla fine, quindi, tutto ancora aperto in vetta al girone A di Promozione. Le azioni principali accadono tutte nella ripresa. Montanucci trova Graziani in area per il gol del vantaggio. In zona Cesarini, Cacciamano si guadagna e trasforma il calcio di rigore del raddoppio. Secondo posto agganciato.