Promozione, girone A: inizia con quattro gol la stagione del Selci Nardi

SELCI NARDI: Boncompagni, Romoli, Guerri, Bambini, Grasso, Cantalamessa, Mariangioli (Giuliani), Poggini (Cenciarelli), Piergentili (Atif), Burchini (Belloni), Cecchetti (Rossi). Allenatore: Marinelli.

SAN MARCO JUVENTINA: Scopetani, Petrini (Gonzales), Schiavoni, Simonetti, Yamache, Scortecci, Piccioni, Fressoia (Casci), Melloni (Toure), Pici, Ndiaye (Ottaviani). Allenatore: Fabrizi.

ARBITRO: Mammoli di Perugia (Mattei e De Santis di Città di Castello).

RETI: 24’pt. Mariangioli (S), 33’pt. Grasso (S), 2’st. Piergentili (S), 39’st. Rossi (S).

Inizia con una vittoria convincente il campionato di Promozione del Selci Nardi. I padroni di casa hanno rifilato un poker alla San Marco Juventina con due gol per tempo. Al debutto, mister Marinelli ha confermato quanto di buono fatto vedere nel girone eliminatorio di Coppa Italia. Dopo ventiquattro minuti, Mariangioli serpeggia nell’area avversaria, supera due avversari e indirizza la palla a fil di palo. Neanche dieci minuti, ed ecco arrivare il raddoppio per il Selci Nardi: angolo di Bambini, svetta di testa in area Grasso che sigla la seconda rete per i suoi. Dopo il riposo, pronti via nella ripresa i locali piazzano il colpo del ko. Due minuti e Piergentili con un diagonale finalizza il terzo gol. A chiudere la contesa e il poker ci pensa Rossi, che a sei minuti dal novantesimo inchioda il risultato.