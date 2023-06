Calcio, Promozione: Benedetti resta al Selci Nardi

Il Selci Nardi di Mister Pacciarini riparte dal forte attaccante Federico Benedetti, giocatore nel mirino di numerose squadre, ma fortemente voluto ancora dalla società rossonera.

Questa la nota del club (fonte Facebook S.S.D. Selci Nardi): “Arriva un'altra prestigiosa conferma in casa Selci Nardi. Il club, infatti, annuncia che l'attaccante Federico Benedetti resterà ancora un'altra stagione in maglia rossonera. Si tratta veramente di un bel colpo, visto le qualità tecniche e non solo del ragazzo, arrivato a dicembre dello scorso anno e capace di mettere insieme 10 reti alla sua prima esperienza a Selci. Peraltro la società con la presidente Nocchi ringrazia il ragazzo che, nonostante le numerose richieste, ha deciso di rimanere per portare avanti il progetto appena iniziato illustrato dal dg Briganti e dal ds Baldelli. Una conferma che fa intendere il programma di spessore che il sodalizio intende avviare sotto la guida del tecnico Mattias Pacciarini”.