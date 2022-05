Promozione: tris salvezza Selci Nardi al Casa del Diavolo

Squadra in casa

Squadra in casa Selci Nardi

SELCI NARDI: Dimitrov, Selvaggi, Guerri, Cantalamessa, Grasso, Vinagli (Picchirilli), Rossi (Giuliani), Poggini (Cenciarelli), Fahmi, Bambini (Benghalef), Burchini. Allenatore: Bendini

CASA DEL DIAVOLO: Giorni, Lopes Rebollo (Pampanelli), Tin, Piras, Gaggiotti, Antonini, Broccatelli, Passeri (Messineo), Burcut, Bottega (Tempesta), Lombardi (Casciari). Allenatore: Nicolai

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 4’pt Rossi, 1’st Casciari, 46’ e 50’st Fahmi

Il Selci Nardi vince nell'ultima giornata di campionato e si guadagna la permanenza nel campionato di Promozione, condannando con un 3-1 il Casa del Diavolo alla retrocessione. Dopo quattro minuto dal fischio d'inizio, la gara viene sbloccata in favore dei padroni di casa da Rossi. Nella ripresa, pronti via gli ospiti pareggiano con l'appena entrato Casciari prima dello show di Fahmi, che in piena zona Cesarini firma una doppietta che vale la salvezza.