Promozione: sei gol nel 3-3 tra Pievese e Padule San Marco

Squadra in casa Pievese

PIEVESE: Villani, Aquilini, Fanfano, Morganti (Belardinelli), N. Saravalle, Bonomini (Dongarrà), Coppetti (Possieri), Montagnoli, Convito (F. Montagnolo), Fiorindi, Sauta (Sorrentino). Allenatore: L. Saravalle

PADULE SAN MARCO: Radicchi, Ciammarughi, Carubani (Urbani), Biscontini (Procacci), Bianconi, Marchi, Vispi, Corazzi, Pierotti (Ercoli), Battistelli (Tomarelli), Bellucci. Allenatore: Calzuola

ARBITRO: Temperoni di Terni

RETI: 11’ pt Marchi, 27’ pt Vispi, 35’ pt (rig.) Bonomini, 45’ pt Coppetti, 2’ st Pierotti, 44’ st Montagnolo

Pari spettacolo tra Pievese e Padule San Marco. Montagnolo a ridosso del novantesimo, entrato dalla panchina, ha firmato il gol del 3-3 finale con cui la Pievese ha strappato un punto al Padule San Marco al termine di un match pieno di occasioni. Nel primo tempo, Marchi dopo undici minuti apre le danze di testa, con Vispi che si esibisce in una bella conclusione al volo per il raddoppio ospite. La Pievese non ci sta e prima dell'intervallo riescono a pareggiare grazie al rigore trasformato da Bonomini e alla rete di Coppetti. Nella ripresa, Pierotti fa mettere di nuovo la testa avanti al Padule ma la rete di Montagnolo allo scadere decreta il pareggio fra le due squadre.