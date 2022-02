Promozione: Graziani su rigore e il Tavernelle centra l'ottava vittoria consecutiva

SAN MARCO JUVENTINA: Righi, Petrini, Ciccone, Simonetti, Yamache, Scortecci, Acosta, Andreoli, Toure, Pici, Piccioni. (A disposizione: Scopetani, Pierassa, Salvadori, Gonzalez, Becchetti, Fagioli, Ndiaye, De Rosa, Mariotti). Allenatore: Fabrizi

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi, Antolini, Gobbini, Meloni, Paciosi, Veschini, Arcioni, Cacciamano, Montanucci, Graziani. (A disposizione: Maccari, Tinarello, Pizziconi, Vitale, Cesarini, Fiorini, Becciolotti, D. Mencarelli, G. Mencarelli). Allenatore: Abenante

ARBITRO: Tavoletta di Terni (Assistenti: Alessi e Papapietro di Foligno)

RETI: 44’ pt rig. Graziani

Continua a vincere il Tavernelle. Con un rigore di Graziani gli ospiti espugnano il campo della San Marco Juventina e centrano l'ottava vittoria consecutiva in campionato, accorciando a sole quattro lunghezze di distanza dalla vetta. Sul finire di una prima frazione equilibrata, Tavoletta decreta un penalty al Tavernelle per fallo di mano. Dagli undici metri va Graziani che non sbaglia. Nella ripresa, l'equilibrio continua con i padroni di casa che cercano la via del pareggio ma gli ospiti tengono botta fino al triplice fischio finale. Vince ancora il Tavernelle.