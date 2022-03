Promozione: rinviata causa Covid Pontevecchio-Tavernelle

Domani non si giocherà il big match di giornata nel girone A del campionato di Promozione tra Pontevecchio e Tavernelle. Il comitato regionale umbro ha rinviato in via ufficiale la partita per la presenza di otto casi di positività, sette nel gruppo squadra, nell'organico della formazione ospite.

La partita, rinviata per adesso a data da destinarsi, verrà recuperata entro i prossimi tre mercoledì.