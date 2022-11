Promozione: rimonta Selci Nardi, è 2-1 alla Vis nuova Alba

VIS NUOVA ALBA: Alunni, Tomassoni, Fagioli (Valigi), Casciola, Berretta, Binaglia, Corboli, Bagnetti (Lakhdar), Bocciarelli, Fanini, Piorico (Scappini). Allenatore: Giacchetti

SELCI NARDI: Giorni, Ligi, Guerri, Cantalamessa, Gruda, Falcelli, Selvaggi (Jallow), Cenciarelli, Capaccioni, Burchini (Checcaglini), Prifti (Genghini). Allenatore: Baldoni

ARBITRO: Tempesta di Perugia

RETI: 32’ pt Fanini (VNA); 12’ st (rig.) Cantalamessa (SN), 20’ st Selvaggi

Rimonta Selci Nardi e vittoria esterna sul campo della Vis Nuova Alba per 2-1. Gli ospiti, così, salgono ancora in classifica, con i padroni di casa invece ancora fermi nelle zone calde. Eppure la gara viene sbloccata dalla Vis con Fanini, bravo a costruire un tiro imparabile che finisce sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa, però, esce fuori il Selci Nardi. Prima ecco il pareggio dagli undici metri siglato da Cantalamessa. Poi, con un contropiede fulmineo, Selvaggi griffa il gol del definitivo sorpasso. Finisce 2-1 per il Selci Nardi.