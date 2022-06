Promozione: raffica di dimissioni all'Fc Castello

Dimissioni a raffica e cambio dell'intero staff tecnico nell'Fc Castello. La società ha comunicato che molti componenti dirigenziali hanno deciso di presentare le dimissioni poi ufficializzate. "

Lo staff tecnico al completo dell’Fc Castello calcio San Secondo - si legge nel comunicato - nelle figure del ds Davide Filippini, mister Mariano della Monica, mister Gregorio Gori, il preparatore dei portieri Luca Alunni e il segretario Bastianoni Mario, hanno ufficializzato e presentato le proprie dimissioni. Con la presente la società ringrazia tutti loro e la squadra per l’impegno profuso, l’eccellente lavoro svolto durante la stagione e gli ottimi risultati ottenuti, culminato con la semifinale dei playoff. A tutti loro un grosso in bocca al lupo per il continuo delle loro carriere in attesa di ufficializzare il nuovo staff, l'organigramma ed il programma che la società vorrà intraprendere per il prossimo campionato".