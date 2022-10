Promozione: primo punto del Bastia nel girone B

BASTIA: De Vincenzi, Bibi, Reka, Sedran, Bengala, Santantonio, Buratti (Santucci), Rosignoli (Rosati), Donati, Del Prete, Corriale (Fermi). Allenatore: Montecucco

CAMPITELLO: Giampieri, Nicolai (Bottausci), Grifoni, Merendoni, Caldelori (Testarella), Bellini (Vinci), Silvestri, Bernardini (Iurcu), Mazzoni, Mulas (Tiengo). Allenatore: Lucà

ARBITRO: Ottaviani di Foligno

RETI: 22’pt Bellini, 36’pt Corriale

Primo punto in stagione per il Bastia, che esce con un pareggio dalla sfida casalinga con il Campitello terminata 1-1. Si inizia a muovere così la classifica della squadra di Montecucco, che ha trovato il pari con Corriale dopo il primo vantaggio ospite firmato da Bellini. Nella ripresa, le due formazioni hanno provato, senza trovarlo, a piazzare il colpo vincente per portare a casa l'intera posta in palio. Sale a quota quattro punti in classifica la squadra allenata da Lucà.