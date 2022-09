Promozione: prende via il campionato

Scatta oggi il campionato di Promozione per le formazioni umbre. Le squadre impegnate nei due gironi scenderanno in campo alle ore 15, quando prenderà il via ufficiale della stagione. Riposano Castel del Piano e Todi. Ecco il quadro delle sfide con le designazioni arbitrali.

GIRONE A:

Grifo Sigillo - Fc Castello Sansecondo (Mammoli di Perugia)

Mantignana Montemalbe - Calzolaro (Mancini di Foligno)

Pierantonio - Padule San Marco (Vitali di Perugia)

Pievese - Vis Nuova Alba (Lukan di Foligno)

Pietralunghese - Piccione (Nykolyn di Gubbio)

Selci Nardi - Montone (Liberti di Perugia)

Tavernelle - Marra San Feliciano (Berno di Foligno)

Viole - Gualdo Casacastalda (Colalelli di Terni)

Riposa: Castel del Piano

GIRONE B:

Amc '98 - San Venanzo (Tavoletta di Terni)

Amerina - Superga '48 (Ciommei di Terni)

Bastia - Vis Foligno (Verdoliva di Terni)

Campitello - Spoleto (Passagrilli di Perugia)

Clitunno - Terni Fc (Ottaviani di Foligno)

Guardea - Bevagna (Pannacci di Perugia)

Real Avigliano - Athletic Bastia (Fora di Terni)

Sporting Terni - Ducato Spoleto (Anelli di Terni)

Riposa: Todi