Promozione: polveri bagnate tra Pievese e Selci Nardi

PIEVESE: Villani, Aquilini, Sorrentino, Morganti, Canuti, Bianconi (Montagnolo), N. Saravalle (Bonomini), Montagnoli, Porcu (Sauta), Belardinelli, Fiorindi (Convito). Allenatore: Saravalle

SELCI NARDI: Giorni, Cataclismi, Ligi, Cantalamessa, Guerri, Fancelli, Selvaggi, Cenciarelli, Burchini, Genghini, Prifti (Ceccaglini). Allenatore: Baldolini

ARBITRO: Ciorba di Perugia

Ancora un pareggio per la Pievese, stoppata in casa dal Selci Nardi in un match terminato a reti bianche. Le due squadre non hanno trovato la via del gol, con i padroni di casa secondi in classifica insieme al Castel del Piano con il Pierantonio capolista lontano di tre lunghezze. Per il Selci Nardi, invece, un ottimo punto guadagnato su un campo difficile. L'unico squillo del match è tutto nella traversa colpita da Porcu su colpo di testa poco prima dell'intervallo. Poi, nella ripresa, gara ancora in equilibrio fino al fischio finale.