Promozione: poker Ducato Spoleto sul campo della Superga '48

SUPERGA 48: Sabatini, Plutino, Settimi, Falchi, Proietti, Baronci, Radici, Lilli, Capitani, Bazamo, Cotero. Allenatore: Loretoni

DUCATO SPOLETO: Desideri, Cuna, Antonini, Ammenti, Caciotti, Ceesay, Sabatino, Rustani, Lucidi, Di Salvatore (Vukaj), Troka. Allenatore: Di Tanna

ABRITRO: Verdoliva di Terni

RETI: 10’ pt Lucidi, 31’ pt Troka, 45 ’pt Sabatino, 40’ st Vukaj

Torna a vincere in campionato la Ducato Spoleto, che nel derby con la Superga '48 rifila ben quattro gol agli avversari. La squadra di mister Di Tanna, così, sale in classifica a 24 punti insieme al Terni Fc, a quattro punti dal due di testa nel girone B di Promozione. Gli ospiti archiviano il derby già nel primo tempo. Prima dell'intervallo, infatti, riescono a trovare la via del gol Lucidi, Troka e Sabatino. Nella ripresa Vukaj, a ridosso del novantesimo, cala il poker. Finisce 4-0 per la Ducato Spoleto.