Promozione: poker dello Spoleto alla Vis Foligno

SPOLETO: Cherubini, Bisogno, Pazzogna, Quaglietti (De Flavia), Mereu, Scocchetti (Coilalelli), Giustini, Paci, Kola (Badiane), Tomassoni (Mingaroni), Leone (Vukaj). Allenatore: Raggi

VIS FOLIGNO: Moroncini, Barbini, Tordoni, Silveri (Baglioni), Galligari, Di Rocco, Iachettini (Tazza), Gradassi, Bianchi (Cancelli), Fedeli (Natti), Salvucci (Balducci). Allenatore: Rossi

Arbitro: Mammoli di Perugia

Reti: 4’ pt Kola, 20’ st Mereu, 37’ st Tomassoni, 43’ st Kola

Poker dello Spoleto alla Vis Foligno, con i padroni di casa sempre primi nel girone B di Promozione. La partita per la squadra di mister Raggi si mette subito in discesa visto che dopo quattro minuti Kola trova il guizzo giusto per il sbloccare il match. La Vis prova a rientrare in carreggiata andando all'intervallo con solo una rete di svantaggio. Nella ripresa, però, lo Spoleto si scatena. Arrivano in sequenza i gol di Mereu, Tomassini e il secondo di giornata di Kola, che va a chiudere la doppietta personale. finisce 4-0 con il primo posto nel girone per lo Spoleto.