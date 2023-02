Promozione: poker dello Spoleto al Todi

Squadra in casa

SPOLETO: Cherubini, Redondo; Colalelli, Quaglietti, Paganelli, Pazogna, Giustini, Ndedi (Paci), Gesuele, Zuppardo (Badiane), Leone (Vukaj)

TODI: Presciuttini, Bertoldi (Ambrogi), Prudenzi, Antonelli, Petacchiola (Manni), Rosati, Cascianelli, Di Patrizi (Daleba), Pioli, Banelli, Agostini.

Arbitro: Temperoni di Terni

Reti: 11’ pt Leone, 8’ st Gesuele, 9’ st Di Patrizi, 40’ st Gesuele e 44’ st Gesuele

Poker dello Spoleto al Todi e i padroni di casa continuano il duello in testa al girone A di Promozione insieme al Terni Fc. Super Gesuele ha messo su binari giusti la sfida dello Spoleto, schiantando gli avversari con una tripletta show. Leone apre le marcature nel match dopo undici minuti nel primo tempo. Nella ripresa, Gesuele inizia raddoppiando per i locali ma un gol a distanza di un minuto realizzato da Di Patrizi riapre la contesa. Allora è lo stesso Gesuele a chiudere la sfida, segnando ancora due volte e griffando la tripletta personale. Finisce 4-1 per lo Spoleto.