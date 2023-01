Promozione: poker dell'Amerina in casa della Superga '48

Squadra in casa

Squadra in casa Superga 48

SUPERGA 48: F. Sabatini, L. Sabatini (Marceddu), Turcan (Plutino), Gramaccioni, Proietti, Cavadenti, Radici (M. Capitani), Lilli (Cardarelli), Balzamo, Fedeli (Moretti). Allenatore: Tiburzi

AMERINA 1950: Trippanera, Pasquini, Moscatelli, Molinari (Di Balsamo), Gatti, Leonardo Straminelli, Rossi, Ferrante, Santarelli (D. Straminelli), Minocchi, Coscia (Proietti). Allenatore: Pardi (Trotti squalificato)

ARBITRO: Vendramin di Terni

RETI: 14’ pt Cardarelli (S), 29’ pt Ferrante (A), 24’ st e 30’ st Santarelli (A), 36’ (rig.) Minocchi (A), 39’st Cavadenti (S

Nello scontro diretto in zona playout, poker dell'Amerina in casa della Superga '48. Padroni di casa che trovano il gol del vantaggio con Cardarelli nel primo tempo, raggiunti prima dell'intervallo dalla rete del pareggio firmata da Ferrante. Nella ripresa si scatenano gli ospiti trascinati da un super Santarelli autore di una doppietta, con il rigore di Minocchi per il poker finale. Cavadenti fissa il risultato di 4-2.