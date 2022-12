Promozione: poker del Pierantonio sul Calzolaro

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino (Mancini), Moyano, Gaggioli, Allegrucci, Sannipoli, M. Salis (Cambiotti), Polidori (Y. Salis), Mortaro (Ake), Piergentili (Cignarini), Cesarini. Allenatore: Bruni

CALZOLARO: Valenti, Colcelli, Meoni, Casalini, Simoni (Caproni), Grilli, Mencagli (Bruschi), Bartolo (Dema), Calderini, Picchi (Giardiello), Santini (Berettoni). Allenatore: Cerbella

ARBITRO: Rossi di Perugia

RETI: 2’ pt Allegrucci, 25’ pt Micheal Salis, 43’ pt e 2’ st Mortaro, 17’ st Calderini

Non si ferma la corsa del Pierantonio, sempre più capolista nel girone A di Promozione. Contro il Calzolaro è arrivata la dodicesima vittoria sulle quattordici partite disputate al termine di una sfida chiusa dai padroni di casa con il risultato di 4-1. Così la squadra di mister Bruni comanda il girone con nove punti di vantaggio sul Tavernelle secondo. Dopo due minuti di gioco, di testa Allegrucci sblocca il risultato, con Michael Salis e Mortaro a chiudere la prima frazione di gioco già con un tris di reti in favore dei locali. Nella ripresa, ancora Mortaro per la doppietta personale a calare il poker mentre Calderini segna il gol bandiera per gli ospiti.