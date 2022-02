Promozione: Dongarrà bussa due volte e la Pievese supera il Mantignana

PIEVESE: Villani, Aquilini, Fanfano, Parretti, Canuti, Porcu, N.Saravalle (Morganti) Montagnoli, Ballone (Bonomini) Dongarrà, Fattorini (Scargiali). Allenatore: L.Saravalle

MANTIGNANA: Speziali, Cipolloni, Tinozzi, Meattelli (Peverini) Galizi, Mecarelli, Mercanti, Ravanelli, Cenerini, Scopetti, Buzzi (Paoloni). Allenatore: Rubeca

ARBITRO: Cannizzaro di Foligno

RETI: 35' pt (rig.) e 14' st Dongarrà

NOTE: Ammoniti: Villani, Parretti, Meattelli, Scopetti

Dopo cinquanta giorni, la Pievese bagna il ritorno nel campo di casa con una bella vittoria per 2-0 sul Mantignana. Mattatore di giornata Dongarrà, che con una doppietta d'autore regala alla squadra di Serravalle tre punti per avvicinarsi sempre più alla zona playoff, ora distante sei lunghezze. La prima mezz'ora è di pieno equilibrio tra le due squadre. Equilibrio rotto quando Parretti viene steso in area durante una serie di dribbling. Cannizzaro concede la massima punizione ai locali. Dal dischetto va Dongarrà che non sbaglia. La Pievese controlla il vantaggio fino alla ripresa, quando piazza l'allungo decisivo. Ancora Dongarrà, ancora un gol dell'attaccante servito in maniera impeccabile da Ballone. Due a zero e partita in ghiaccio fino al fischio finale.