Promozione: Pievese corsara in casa del Calzolaro

CALZOLARO: Valenti, Piccioloni, Mariani, Giuliani (Picchi), Allegria, Bastianoni, Mencagli, Bartolo, Domenichini, Berettoni, Santini (Calderini). Allenatore: Cerbella

PIEVESE: Cuomo, Aquilini, Sorrentino (Sauta), N. Serravalle, Fanfano, Bonomini, Possieri (Coppetti), Montagnoli, Farruku, Dongarrà (Morganti), Fiorindi. Allenatore: L. Serravalle

ARBITRO: Vitali di Perugia

RETI: 7' pt Possieri, 15' pt Berrettoni, 28' st N. Serravalle

Vittoria esterna ed ingresso in zona playoff per la Pievese, che espunga il campo del Calzolaro per 2-1 e si piazza al sesto posto nel girone A di Promozione a quota 33 punti insieme al Montone. La partita si sblocca dopo alcuni minuti, con gli ospiti a passare in vantaggio grazie a Possieri. Poco tempo dopo, ecco la risposta dei padroni di casa che pareggiano con Berrettoni. Nella ripresa, intorno all mezz'ora di gioco, il gol partita firmato da Nico Serravalle che vale tre punti e ingresso in zona playoff.