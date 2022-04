Promozione: blitz salvezza della Grifo Sigillo, con la Pietralunghese è 2-0

PIETRALUNGHESE: Mosca, Bani, Kone, Pedini, Ferranti, Eramo, Carlucci, Bantango, Manuali, Piergentili, Fabbri. (A disposizione: Mischianti, Fumaria, Capannelli, Nicoletti, Provincia, Cecchetti, Bellucci, Biela, Bagiacchi). Allenatore: Guazzolini

GRIFO SIGILLO: Farinelli, Ferretti, Bazzucchini, Jonathan, Sedran, Marchi, Sulejmani, Tomassoni, Cambiotti, Gasparri, Mari. (A disposizione: Bellucci Samuele, Pascolini, Bellucci Alessandro, Capponi, Radicchi, Martini, Turchi, Villareal, Kabraoui). Allenatore: Di Renzo

ARBITRO: Marinelli Perugia

RETI: 8'st Marchi, 42'st Gasparri

Colpo Grifo in casa della Pietralunghese. La squadra di mister Di Renzo esce dall'insidiosa trasferta con i tre punti in tasca grazie ai gol maturati nella ripresa da Marchi e Gasparri, che hanno siglato il 2-0. Tre punti importanti per la Grifo, che stacca in attesa delle altre gara di giornata la zona playout. Dopo un primo tempo senza troppi acuti, nella ripresa in avvio Marchi segna il primo vantaggio ospite. La Pietralunghese prova a rientrare nel match ma il gol di Gasparri verso la fine consegna raddoppio e partita ai suoi. Finisce 2-0.