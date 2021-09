Promozione, Pierantonio-Pontevecchio: tris dei padroni di casa nel big match di giornata

PIERANTONIO: Marconi, Vispi (Menichetti), Mogini, Polidori, Moyano, Pilleri (Allegrucci), Sinisi (Farruku), Tondini (Fanini), Halimi, Missaglia (Ake), Berradi. (A disposizione: Zandrini, Bartoli, Fiorucci, Lumay). Allenatore: Bruni

PONTEVECCHIO: Bagnetti, Pericolini, Trequartini (Checcaglini), Cipriani, Urbani (Pettirossi), Costantini, Vinciarelli (Piorico), Cecchini, Depretis, Barboni (Pero Nullo), Vazzana (Ielpo). (A disposizione: Rosi, Binaglia, Pierassa, Lanari). Allenatore: Caldarelli

ARBITRO: Giulio Nicchi di Gubbio (Assistenti: Andrea Cannoni e Alessandro Antonelli di Citta' di Castello)

RETI: 32’ pt Berradi, 12’ st (rig.) Missaglia, 15’ st Berradi

NOTE: Ammoniti: Vispi, Pilleri, Pericolini, Costantini, Vinciarelli. Al 6' st espulso Pericolini per doppia ammonizione

Con un bel tris, il Pierantonio fa suo il big match di giornata contro la Pontevecchio. Una doppieta di Berradi e un rigore realizzato da Missaglia griffano la gara, regalando la prima convincente vittoria a Bruni dopo il pareggio nel turno inaugurale. Fino alla mezz'ora del primo tempo, partita tutto sommato euiqlibrata. Poi, inizia il Berradi show. Missaglia per Sinisi, cross in area dove di testa Berradi porta in vantaggio i suoi. Inizia la ripresa, e la Pontevecchio si ritrova in inferiorità numerica per l'espulsione (doppio cartellino giallo) rimediata da Pericolini. Il raddoppio dei locali è di rigore. Ancora Berradi scatenato viene steso dal raddoppio falloso in area portato da Cipriani e Pettirossi. Dal dischetto Missaglia non sbaglia. A mettere in ghiaccio la partita ci pensa di nuovo Berradi: diagonale dove nulla può Bagnetti. Fischio finale, Pierantonio insieme al gruppo di testa a quota quattro punti.