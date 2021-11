Promozione: il Terni Est espugna Spello grazie a Tozzi Borsoi

JULIA SPELLO TORRE: Stoppini, Fabbri, Parlanti (Venarucci), Biviglia, Tordoni, Silva, Boldrini, Cavanna (Qerimi), Nuti, Mancinelli, Angeletti (Guarino). (A disposizione: Finauro, Brunetti, Saveri, Della Vedova, Mazzoli, Mawas). Allenatore: Pascucci

TERNI EST: Bracaj, Gentileschi, Rosati, Cossu, Cejas, Gaggiotti, Qosaj (Costantini), Molinari, Tozzi Borsoi (Blasi), Donati, Malerba (Rosauri). (A disposizione: Perugini, Fabris, Massarelli, Antonelli). Allenatore: Laureti

ARB ITRO: Bartolucci di Città di Castello (Assistenti: Piccini di Città di Castello – Mattoni di Città di Castello)

RETI: 11’ st Tozzi Borsoi

Tozzi Borsoi nella ripresa e il Terni Est guadagna tre punti importanti a Spello per rimanere a breve distanza dalal capolista C4. Sono ancora tre, infatti, i punti di ritardo in classifica della squadra allenata da mister Laureti. La Julia Spello ci ha provato, ha dato filo da torcere agli avversari ma si è dovuta arrendere alla rete del veterano. Primo tempo di pieno studio per entrambe le formazioni, con il TErni Est a respingere sulla linea una conclusione a botta sicura dei padroni di casa. Angeletti, poco dopo la mezz'ora, supera in dribbling Bracaj ma si allarga e mette la sfera fuori. L'estremo difensori della squadra ternana continua il suo duello con gli avversari, fino al gol che decide il match. Dopo undici minuti nella ripresa, cross per Tozzi Borsoi e il veterano non si lascia sfuggire la ghiotta occasione. Gol e vantaggio per il Terni Est. La Julia continua a spingere ma le azioni si infrangono sul muro tirato su dagli ospiti. Il risultato non cambia fino al fischio finale. Terni Est corsaro a Spello 1-0.