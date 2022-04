Promozione: apre Ciacci, risponde Palazzoni, tra Piccione e Arna è 1-1

PICCIONE: Checcarelli, Corbucci, Dazzini, Santanicchia, Lentini N., Fioretti, Cetra, Nucci, Palazzoni, Malocaj, Piccioli. (A disposizione: Catana, Brunetti, Presciutti A., Martinetti, Fronduti, Rometti, Caprini, Pelliccia, Fedeli). Allenatore: Presciutti

ARNA: Cosimetti, Pastorelli, Taffini, Fioriti, Zimoch, Cesaroni, Fratini, Pettirossi, Ciacci R., Gaggiotti, Ciacci A. (A disposizione: Morrone, Bertoldi, Pomerani, Radicchi, Morini, Boschetti, Perndoj). Allenatore: Orsini

ARBITRO: Capoccia Perugia

RETI: 45'pt Ciacci A., 3'st Palazzoni

Pareggio per 1-1 nello scontro salvezza tra i Piccione e l'Arna. Un punto che muove la classifica per entrambe le formazioni, con i padroni di casa ancora dentro la zona playout mentre gli ospiti si allontanano di tre lunghezze in attesa delle altre partite. Gara decisa a cavallo fra le due frazioni di gioco, con due gol giunti alla fine della prima e in avvio nella ripresa. Sul finire, infatti, di un primo tempo equilibrato, Ciacci sblocca il match in favore dell'Arna. Tornate in campo le squadre, il Piccione grazie a Palazzoni dopo tre minuti trova la giocata vincente per griffare il pareggio. Risultato che rimane in perfetta parità fino alla fine.