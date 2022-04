Promozione: spettacolo e gol nel 3-2 del Petrignano sulla Superga 48

PETRIGNANO: Catarinelli, Cammerieri, Paglialunga, Listini (Alessandretti), Batocchioni, Stokic, Bernardini, Hoti, Bianconi (Fiorelli), Listini, Ascani (Mosconi). Allenatore: Gigliarelli

SUPERGA 48: Sabatini F., Sabatini L., Settimi, Gramaccioni, Proietti (Porzi), Cavadenti, Radici (Capoccia), Lilli, Fedeli, Balzamo, Cardarelli. Allenatore: Loretoni

ARBITRO: Apuzzo di Terni

RETI: 1’pt Listini, 5’st Cardarelli, 8’st Bianconi, 10’st Fedeli, 39’st Fiorelli

NOTE: Espulso Batocchioni

Gol e spettacolo nel 3-2 del Petrignano sulla Superga 48. Scontro diretto salvezza, dunque, vinto dai padroni di casa al termine di un match pieno di marcature. Tre punti importanti per il Petrignano, che entra in zona playout accorciando proprio sui diretti avversari, ora distanti un solo punto. Pronti via, primo minuto di gioco e Petrignano avanti grazie al gol di Listini, che apre le marcature. Squadra di mister Gigliarelli che poi controlla fino all'intervallo. Nella ripresa, la partita sale di colpi e i gol iniziano ad arrivare a grappolo. Nel giro di dieci minuti arrivano tre reti. Cardarelli firma il pari, Bianconi consegna il nuovo sorpasso al Petrignano e Fedeli pareggia ancora una volta. Le due squadre dopo il massimo sforzo passano un attimo di studio fino al gol di Fiorelli nel finale, che consegna tre punti e vittoria al Petrignano.