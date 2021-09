Promozione, poker della C4 a Petrignano e testa della classifica presa

Nel girone B, la C4 vince in trasferta a Petrignano e resta in vetta insieme alla Julia Spello. In gol Agostini, Tempesta, Cavitolo e Battistelli

PETRIGNANO: Catarinelli, Batocchioni, Tordoni, Amici, Spigarelli, Ascani, D. Listini, Bernardini, Felici, C. Casale, Mosconi. (A disposizione: Brufani, Manfroni, Fagotti, Paglialunga, Mancinelli, T. Casale, F. Listini, Pitari, Bernacchia). Allenatore: Biribao

C4 FOLIGNO: Pallotta, Tempesta (Carocci), Ballerini (Battistelli), Agostini (Rosi), Fornetti, Matarazzi, Ferreira (Trabalza), Donnola, Fondi, Cavitolo, Kola. A disposizione: Rospetti, Bonci, Paffarini, Acciarini, Casciola. Allenatore: Bicerna

ARBITRO: Saverio Anelli di Terni (Assistenti: Diego Castellani e Emiliano Ravanelli di Foligno)

RETI: 22’ pt Agostini (C), 26’ pt Tempesta (C), 4’ st (rig.) Cavitolo (C), 38’ st Battistelli (C), 46’ st D. Listini (P)

NOTE: Catarinelli para un rigore a Rosi

Prova di forza della capolista C4 in casa del Petrignano. Quattro gol che legittimano il primo posto occupato dai ragazzi di mister Bicerna in coabitazione con la Julia Spello. Per il Petrignano, nulla da fare, se non il gol della bandiera firmato allo scadere da Listini. Dopo venti minuti, la C4 batte veloce una punizione e Agostini sigla con un tap in il vantaggio. Quattro minuti e la C4 raddoppia: corner ospite, Temmpesta anticipa Catarinelli e di testa mette in fondo alla rete. Il colpo del ko arriva a pochi giri d'orologio dall'inizio della ripresa. Rigore per la C4 trasformato da Cavitolo. Nei titoli di coda, spazio al primo gol tra i professionisti del giovane Battistelli (classe 2004), all'errore dal dischetto di Rosi (parata di Catarinelli) e alla rete del Petrignano firmata da Listini. Poker e testa della classifica per la C4.