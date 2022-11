Promozione: pari spettacolo tra Selci Nardi e Grifo Sigillo

SELCI NARDI: Giorni, Ligi, Guerri, Cantalamessa, Gruda (Baiano), Fancelli, Selvaggi (Prifti), Poggini (Cenciarelli), Burchini, Genghini (Checcaglini), Capaccioni. Allenatore: Baldolini

GRIFO SIGILLO: Vergari, Giacometyti, Gaggioli (Chiocci), Barbacci (Ferretti), Gilardi, Pappafava, Ceccarini (Menichetti), Frondii?zi, Kabraqui, Gaggiotti, Cacciamani (Radicchi). Allenatore: Di Renzo

ARBITRO: Ottaviani di Foligno

RETI: 3’ pt Burchini, 27’ pt Kabraqui, 31’ pt Gaggiotti, 33' st Kabraqui, 35’ st Capaccioni, 47’ st (rig.) Cantalamessa

Pari spettacolo nell'anticipo tra Selci Nardi e Grifo Sigillo. Le due squadre hanno chiuso il match in un pirotecnico 3-3, con i padroni di casa ad agguantare il pareggio in pieno recupero grazie a un rigore realizzato da Cantalamessa. Pronti via, gli ospiti passano con Burchini, ma Kabraqui intorno alla mezz'ora in mischia firma il primo pareggio. Tempo quattro minuti e la Grifo passa di nuovo in vantaggio con Gaggiotti. Nella ripresa, il Selci Nardi prova a rimontare ma è la Grifo ad allungare le distanze ancora con Kabraqui, autore di una doppietta personale. Il finale, però, è tutto di marca Selci. Prima Capaccioni accorcia le distanze. Poi, in piena zona Cesarini, Ottaviani decreta un calcio di rigore per i locali dopo un fallo di mano di Menichetti su tiro di Cenciarelli. Dal dischetto va Cantalamessa che non sbaglia. Finisce 3-3.