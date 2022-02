Promozione: pareggio senza reti tra Julia Spello e Amerina

JULIA SPELLO: Stoppini, Fabbri, Venarucci, Biviglia, Tordoni, Baldoni, Boldrini (Bartocci), Mazzoli, Nuti, Guarino (Mancinelli), Brunelli (Ceccarelli). (A disposizione: Finauro, Saveri, Parlanti, Sensidoni, Qerimi, Casini. Allenatore: Pascucci

AMERINA: Miti, Francioli (Turchi), Moscatelli, Mencarino (Paoletti), Pinzaglia, Straminelli, Lucci (Paterni), Porcacchia (Ciliani), Tavoloni, Rossi, Petrarca (Serafini). (A disposizione: Trippanera, D’Ercole, Fusco). Allenatore: Pardi

ARBITRO: Cannizzaro di Foligno (Assistenti: Mattoni e De Santis di Città di Castello)

Un pareggio e un punto a testa per Julia Spello e Amerina, che continuano a restare in posizione tranquilla di classifica. Le due squadre ci hanno provato, ma tra poca precisione e ottime prove delle difese il risultato non si è schiodato. Nella ripresa il copione non cambia, con il risultato che resta inchiodato a reti bianche fino alla fine.