Promozione: pareggio senza reti tra Bevagna e Gaurdea

Squadra in casa Bevagna

BEVAGNA: Catarinelli, Fiorucci, Pelucca (Capaldini), Cacciamani, Fontetrosciani, Venarucci, Hysenaj (Khalak), Locci (Emili), Silvestri (Pierucci), Console, Sensidoni (Carocci). Allenatore: Taccucci

GUARDEA: Barbabella, Longhi (Pardo), An. Saccomanni, Fortuni (Piscini), G. Avola, Pinzaglia, Castiglione, Bonaccorsi, Coccia, Materazzo, Bracaletti. Allenatore: Avola

ARBITRO: Fora di Terni

Inizia con un pareggio senza reti il 2023 di Bevagna e Guardea. Pronti via, gli ospiti nel primo tempo colpiscono un palo con Materazzo, con Catarinelli che si esalta in altre circostanze sui tentativi avversari. Nella ripresa, è il Bevagna invece a colpire l'incrocio dei pali con Console. Altre occasioni nel finale ma la partita non si sblocca, terminando 0-0.