Promozione: pareggio pieno di emozioni tra Pievese e Tavernelle

PIEVESE: Villani, Aquilini, Fanfano, Morganti, Sorrentino (Canuti), Bonomini (Dongarrà), F. Montagnolo (Possieri), Montagnoli (N. Saravalle), Convito, Belardinelli, Fiorindi (Porcu). Allenatore: L. Saravalle

TAVERNELLE: Segoloni (Maccari), Orlandi (Cicero), Bocciarelli (Patalocco), Andreoli, Paciosi, Antolini, Brescia (Meloni), Vitali, Cacciamano, Montanucci, Graziani. Allenatore: Abenante

ARBITRO: Passagrilli di Perugia

RETI: 33’ st Cacciamano, 45’ st Belardinelli

NOTE: Maccari para un rigore a Dongarrà

Pari 1-1, con un finale al cardiopalma, tra Pievese e Tavernelle. I padroni di casa non hanno mollato fino alla fine, recuperando lo svantaggio al novantesimo e trovando sulla strada per la vittoria un super Maccari, entrato nella ripresa e autore di una splendida parata sul rigore calciato da Dongarrà. Così la Pievese resta quarta in classifica a tre punti dal Pierantonio capolista, mentre per il Tavernelle è un ottimo punto su un campo difficile. Dopo un primo tempo comunque pieno di occasioni, nella ripresa la partita si infiamma. Pronti via, Montanucci viene espulso da Passagrilli e gli ospiti si trovano sotto di un uomo. A dodici minuti dalla fine, inizia lo show. Canuti perde palla su Cacciamano e l'attaccante del Tavernelle segna il vantaggio. Subentrato dalla panchina, Dongarrà al novantesimo regala un assist al bacio a Belardinelli per il pareggio. In piena zona Cesarini, prima Dongarrà colpisce il palo su punizione, poi si presenta dal dischetto per calcio di rigore assegnato da Passagrilli ma Maccari, entrato anche lui dalla panchina, con un guizzo respinge la conclusione. Finisce 1-1.