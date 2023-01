Promozione: pali e nessun gol tra Vis Foligno e Campitello

ARBITRO: Tempesta di Perugia

La Vis Foligno sbatte sui pali e con il Campitello viene fuori un pareggio senza reti. Così le due squadre muovono la propria classifica e restano distanti di un solo punto a ridosso della zona playoff nel girone B di Promozione. Nel primo tempo, Cancelli si accentra ma la sua conclusione viene respinta dal palo. Altre occasioni create dai locali ma senza trovare la via per il gol. Anche nella ripresa, da una mischia in area Poli calcia ma il palo devia la traiettoria. Finisce 0-0.