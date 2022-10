Promozione: oggi formazioni in campo per il turno infrasettimanale

Torna in campo il campionato di Promozione oggi pomeriggio nel primo dei due turni infrasettimanali in calendario (il secondo l'8 dicembre). Le partite si dividono tra le 15 e 20.30, con ben nove gare in notturna nei due gironi. Riposa la capolista Pierantonio nel girone A, mentre lo Spoleto primo in classifica nel girone B ospita l'Athletic Bastia. Ecco nel dettaglio il programma delle sfide di oggi con gli orari dei diversi fischi d'inizio.

GIRONE A:

Gualdo Casacastalda - Castel del Piano (15.15)

Marra San Feliciano - Pievese (15.30)

Montone - Vis Nuova Alba (20.30)

Padule San Marco - Fc Castello Sansecondo (19)

Selci Nardi - Pietralunghese (20.30)

Tavernelle - Grifo Sigillo (20)

Viola - Mantignana Montemalbe (20)

Riposa: Pierantonio

GIRONE B:

Bastia - Clitunno (15)

Campitello - Amc '98 (18)

Ducato Spoleto - Todi (18)

San Venanzo - Bevagna (15.45)

Spoleto - Athletic Bastia (15)

Sporting Terni - Guardea (20.30)

Superga '48 - Terni Fc (20)

Vis Foligno - Real Avigliano (16.30)

Riposa: Amerina