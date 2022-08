Promozione: nuovo rinforzo in difesa per la Vis Foligno

Altro rinforzo in difesa per la Vis Foligno, che si appresta a giocare nel prossimo campionato di Promozione. La società ha annunciato l'ingaggio del giovane difensore Alessandro Nieri, classe 2002 ex di Montecastello Vibio e Julia Spello.

Nieri si è messo subito a disposizione della formazione allenata da mister Mauro Rossi. Continua così il mercato della Vis, dopo gli ingaggi degli attaccanti Polzoni e Soloni, del difensore Tordoni e del portiere Posi.