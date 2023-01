Promozione: non si ferma il Pierantonio

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlino, Allegrucci, Gaggioli, Bei, Moyano, Poolidroi (F. Sannipoli), Orecchiuto, Mortaro (Cambiotti), Y. Salis (Tondini), Cesarini (L. Sannipoli). Allenatore: Bruni

MONTONE: Pastore (Tassi), Petruzzi, Fodaroni, Bazurli, Boriosi, Ubaldi (Basri), De Benedictis, Della Rina, Scarselli, Missaglia, Landi. Allenatore: Tempesta

ARBITRO: Nykolyn di Gubbio

RETI: 13' pt Y. Salis, 26' pt Missaglia, 43' pt Polidori

Non si ferma al corsa del Pierantonio. La capolista del girone A di Promozione vince sul finire di gara per 2-1 la sfida contro il Montone, quarto in classifica, per 2-1 e rimane con undici punti di vantaggio sulla Pietralunghese seconda in solitaria. Apre le danze nel primo tempo Yuri Salis dopo tredici minuti, con Missaglia a pareggiare i conti poco prima della mezz'ora di gioco. Nella ripresa, proprio a pochi istanti dal novantesimo Polidori firma il gol vittoria per i padroni di casa. Qualche minuto di sospensione a causa di incidenti in tribuna tra le tifoserie e fischio finale di Nykolyn che decreta l'ennesima vittoria stagionale della squadra di mister Bruni.