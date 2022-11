Promozione: niente fuga per il Pierantonio, con la Grifo Sigillo è 1-1

GRIFO SIGILLO: Vergari, Menichetti (Alunno), Chiocci, Barbacci, Gilardi, Pappafava, Ceccarini (Lisarelli), Giacometti, Kabraoui, Gaggiotti, Cacciamani (Radicchi). Allenatore: Di Renzo

PIERANTONIO: Zandrini, Scarlini, Moyano, Gaggioli, Allegrucci, Tangorra (Sannipoli), M. Salis, Orecchiuto (Mortaro), Cambiotti (Cesarini), Y. Salis, Polidori. Allenatore: Bruni

ARBITRO: Mancini di Foligno

RETI: 20’pt Ceccarini (S), 41’pt M. Salis (P)

Il Pierantonio sbatte sul pari in casa della Grifo Sigillo e non va in fuga nel girone A di Promozione. Gli uomini sono sempre primi in classifica, insediati adesso dal due Castel del Piano-Pievese distante tre punti. I gol dell'1-1 finale arrivano tutti nel primo tempo. Pronti via e una conclusione a botta vincente di Michael Salis finisce sul palo. Gli ospiti continuano a spingere ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio al ventesimo minuto. Kabraoui serve Ceccarini che dal limite dell'area batte Zandrini. Prima dell'intervallo, sempre Michael Salis protagonista stavolta con un diagonale che supera Vergari per il gol del pareggio. Nella ripresa, tante le occasioni gol create da entrambe le squadre, con Yuri Salis espulso in pieno recupero.