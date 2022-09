Promozione: nessun gol e due espulsi tra Clitunno e San Venanzo

CLITUNNO: Roani, Cofanelli, Bucciarelli, Bonacci, Lucentini, Boraschini (Romeo), Lucaj, Poli, Cuna (Mosconi), D. Sabatini, Gjinaj. Allenatore: Mollaioli

SAN VENANZO: Farinelli, Cipolla, Dejori, Burini, Cipolla, Cotigni (Conti), Agostini, A. Leonardi (Sagrazzini), Fattorini (Simoncini), Cavalletti, P. Leonardi (Pelliccia). Allenatore: Fatone

ARBITRO: Kandli di Foligno

NOTE: Espulsi Cavalletti e Lucentini

Finisce senza reti ma con due espulsi la sfida tra Clitunno e San Venanzo. Gjinaj sfiora il palo di testa in avvio, con Bonacci che in mischia prova a dare il vantaggio alla formazione ospite. Le occasioni continuano per tutta la prima frazione e nella ripresa, quando Cavalletti e Lucentini vengono allontanati dal direttore di gara Kandli per reciproche scorrettezze. Così la partita termina in uno 0-0 senza reti, con le due squadre a muovere la rispettiva classifica.