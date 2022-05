Promozione: Ndiaye spinge la San Marco Juventina in finale

Squadra in casa

Squadra in casa Arna

ARNA: Cosimetti, Mezzasoma, Taffini, Fratini (Perndoj), Zimoch, Cesaroni, Ciacci A., Pettirossi, Ciacci R., Gaggiotti (Chiucchiu), Pastorelli. Allenatore: Orsini

SAN MARCO JUVENTINA: Scopetani, Acosta, Fortuna, Simonetti, Scortecci, Fressoia, Piccioni (Mogini), Andreoli, Ndiaye, Broccolini (Gbale), Toure. Allenatore: Tulipani

ARBITRO: Anelli di Terni

RETI: 44’st Ndiaye

L'Arna colpisce due traverse e retrocede, la San Marco Juventina segna con Ndiaye nel finale e vola in finale contro il Mantignana. Questo il verdetto della semifinale playout nel girone A di Promozione tra le due squadre. L'Arna inizia forte ma la traversa dice di no a Pettirossi. Nella ripresa, continua il pressing dei locali che vengono fermati di nuovo dalla traversa sulla conclusione di Ciacci. La San Marco Juventina resiste e trova il gol partita con Ndiaye nel finale, che consente alla squadra di mister Tulipani di andarsi a giocare le speranze salvezza nella finale contro il Mantignana. Retrocede in Prima categoria, invece, l'Arna.