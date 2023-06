Calcio, Promozione: tre nuovi arrivi al Montone

Il direttore sportivo Claudio Bianchini è molto attivo in questi giorni e oggi porta in casa Montone ben tre nuovi giocatori: Fabrizio Sinisi, nell’ultima stagione al Pierantonio, Christian Matteagi, portiere in forza alla Virtus San Giustino l’anno scorso, e Paolo Volpi, classe 2004, ex settore giovanile del Perugia che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Fc Castello.