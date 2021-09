Promozione, Montone-Pievese: il portiere Tassi decide dagli undici metri la sfida

MONTONE: Tassi, Ghirelli, Fodaroni, Boriosi, Carnevali, Grilli, Vinagli (Bazurli), Della Rina, Berrettoni, Ceppodomo (Barulli), Scarselli (Bei). (A disposizione: Xhafa, Giorni, De Camillis, Tavernelli, Grassini, Mannarini Bonaventura). Allenatore: Borgo

PIEVESE: Gaeta, Aquilini (Giorgi), Morganti, Parretti, Canuti, Giovannini, Nico Saravalle, Bonomini (Sorrentino), Ballone, Dongarrà, Sauta (Scargiali). (A disposizione: Villani, Cesarini, Montagnoli, Montagnolo, Pagliaroni, Possieri). Allenatore: Luca Saravalle

ARBITRO: Mykhaylo Nykolyn di Gubbio. (Assistenti: Luca Di Sante Coaccioli di Foligno e Matteo Marzolini di Gubbio)

RETI: 6’ pt Ceppodomo (M), 10’ st Ballone (P), 15’ st (rig.) e 23’ st (rig.) Tassi

Note: Ammoniti: Ghirelli, Grilli, Fodaroni, Barulli, Perretti

C'è un capocannoniere nel girone A di Promozione ed è un portiere. Si chiama Tassi e con due rigori segnati ha regalato la vittoria al Montone nel match inaugurale contro la Pievese. Le due squadre si trovavano sul risultato di uno a uno, quando l'estremo difensore del Montone con freddezza ha realizzato i due calci di rigore assegnati ai padroni di casa.

Il Montone, in verità, ha sbloccato la partita dopo sei minuti dal fischio d'inizio con Ceppodomo ben servito da Scarselli. Poi, nella ripresa, la Pievese trovava il pareggio grazie a Ballone, arrivato in estate e subito in gol. Infine, ecco arrivare il Tassi show: due rigori e due gol siglati dal portiere. In chiusura, palo di Dongarrà prima del fischio finale.