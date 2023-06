Calcio, Promozione: Federico Bellucci al Montone

Sono giorni molto intensi in casa Montone: il direttore sportivo Claudio Bianchini ufficializza l’ennesimo colpo di mercato, consegnando a Mister Missaglia anche il forte difensore, ex Pontevalleceppi, Federico Bellucci, dopo aver messo a segno diverse operazioni in entrata nei giorni scorsi, al fine di comporre una rosa che possa disputare un campionato di buon livello anche nella prossima stagione.