Promozione: la decide Hoti alla fine, 2-1 del Petrignano in casa del Montecastello Vibio

MONTECASTELLO VIBIO: Pezzanera, Morelli, Porzi, Marrano, Marietti, Ercolani, Perugini, Arcioni, Mazzocchini, Gammaidoni, Maugeri. (A disposizione: Orazi, Ajero, Lesandrelli, Tenolli, Binaglia). Allenatore: Cruccolo

PETRIGNANO: Catarinelli, Cammerieri, Paglialunga, Ascani, Listini, Stokic, Bernardini, Hoti, Bianconi, Listini, Qoku. (A disposizione: Brufani, Alessandretti, Tordoni, Amici, Mosconi, Felici, Fiorelli, Reitano). Allenatore: Gigliarelli

ARBITRO: Colalelli Terni

RETI: 22' pt Bianconi (P), 27' pt Marrano (M), 41' st Hoti (P)

Succede tutto nella ripresa e alla fine il gol di Hoti firma il 2-1 con cui il Petrignano espugna il campo del Montecastello Vibio. Tre punti importanti nella rincorsa salvezza per la formazione allenata da mister Gigliarelli, che si porta a quota 30 punti a una sola lunghezza di distanza dal Todi in attesa delle altre partite. Nel primo tempo dell'anticipo, le due squadre non riescono a sbloccare il match. Partita che si accende, invece, nella ripresa. Bianconi firma il primo vantaggio ospite, raggiunto cinque minuti più tardi dal pareggio di Marrano. A quattro dal novantesimo, la rete di Hoti regala la vittoria e i tre punti al Petrignano.