Promozione: a Montecastello Vibio passa la Clitunno

MONTECASTELLO VIBIO: Pezzanera, Morelli, Porzi, Arcioni, Marietti, Marrano, Perugini, Maugeri, Gammaidoni, Morelli (Ajero), El Abidi. (A disposizione: Palombi, Ercolani, Binaglia). Allenatore: Cruccolo

CLITUNNO: Campana, Lucentini, Cuna, Salvucci, Buccirelli, Rosi, Gjinaj (Scarabottini), Sergio Rossi, Davide Sabatini (Lucaj), Boraschini (Bonacci), Mattioli. (A disposizione: Carsetti, Bastioli, Michele Sabatini, Xhani, Mercatelli, Carciofi). Allenatore: Giusti

ARBITRO: Andrea Colalelli di Terni. (Assistenti: Manuel Mancini e Matheus Bernardino di Terni)

RETI: 35’pt Gjinaj, 28’st Boraschini

NOTE: Ammoniti: El Abidi, Perugini, Porzi, Lucaj, Bucciarelli

La Cliuttno espugna Montecastello Vibio e torna alla vittoria. Di Gjinaj nel primo tempo e di Boraschini nella ripresa le firme sui due gol che hanno permesso agli uomini di mister Giusti di tornare a casa con i tre punti in tasca. Già nella prima mezz'ora la Clitunno ha le occasioni per portarsi in vantaggio, gol che arriva con Gjinaj prima del riposo. Nella ripresa, Boraschini firma il raddoppio ospite per il 2-0 finale.