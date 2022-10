Promozione: Montanucci gol e il Tavernelle vince

Squadra in casa

Squadra in casa Tavernelle

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi, Bocciarelli, Andreoli, Fahimi (Paciosi), Antolini, Brescia (Becciolotti), Arcioni, Cacciamano, Montanucci, Graziani (Vitali). Allenatore: Abenante

PIETRALUNGHESE: Ciribe, Capannelli, Biela, Guerri (G. Pedini), Fumaria, Eramo, Xhafa, Bantango, Ceppodomo, Piergentili, Consigli. Allenatore: Guazzolini

ARBITRO: Cecchetti di Perugia

RETI: 18’ pt Montanucci

Il Tavernelle di misura supera la Pietralunghese e sale in classifica a quota nove punti nel girone A di Promozione. Occasioni da una parte e dall'altra fino all'episodio decisivo del match. Bocciarelli per Cacciamani, tiro respinto da Ciribe ma il più lesto è Montanucci che sigla il gol del vantaggio. Nella ripresa, animi tesi in campo e tanto nervosismo, ma il Tavernelle regge fino alla fine.