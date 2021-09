Promozione: Marra san Feliciano-Pierantonio

MARRA SAN FELICIANO: Farinelli, Gragnani, Pieroni (Maccherani), Ragni, Fuscagni F., Fuscagni S., Miccio, Siena (Turriziani), Minelli (Bartoccini J.), Sorella (Bartoccini S.), Mancini (Canestri sv). (A disposizione: Magrini, Catana, Cocchini, Brizioli). Allenatore: Tempesta

PIERANTONIO: Marconi, Bartoli (Ake), Mogini, Fiorucci (Halimi), Moyano, Menichetti (Cavigli), Tondini, Bececco (Polidori), Sinisi, Missaglia, Farruku. (A disposizione: Zandrini, Fanini, Giardiello, Lumay, Pilleri). Allenatore: Bruni

ARBITRO: Lorenzo Arcese Perugia. (Assistenti: Jacopo Goretti di Perugia e Stefano Della Botte di Perugia)

RETI: 9’ pt Farruku (P), 10’ st Minelli (M)

Note: Espulso Turriziani (M) per doppia ammonizione

Inizia con un pareggio la stagione di Marra San Feliciano e Pierantonio. Nel girone A di Promozione, a Farruku nella prima frazione ha risposto Minelli nella ripresa, al termine di una gara giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Proprio gli ospiti dopo neanche dieci minuti passano in vantaggio: Missaglia scatta sul filo del fuorigioco e serve sul secondo palo l’indisturbato Farruku che può chiudere l’azione con il più facile dei tap in. Il Marra non ci sta, e piano piano inizia a risalire la china della partita. Pareggio che, però, arriva solo nella ripresa. Dieci minuti e Minelli, in un fazzoletto, controlla un cross dalla destra e calcia in rete. L’inerzia è tutta per i padroni di casa, ma il Pierantonio si chiude tenendo botta alle scorribande avversarie. Tutto fino all’espulsione per doppia ammonizione di Turriziani, che di fatto chiude le ostilità spegnendo la spinta del Marra e facendo respirare grazie all’uomo in più il Pierantonio fino al triplice fischio finale.