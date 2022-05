Promozione: Cacciamano allo scadere fa esultare il Tavernelle, col Mantignana è 2-1

MANTIGNANA: Cardinali, Cosci, Tinozzi, Radi, Galizi, Mecarelli, Marinelli, Ravanelli, Cenerini, Scopetti, Coulibaly. (A disposizione: Speziali, Beccari, Cipolloni, Cerinei, Tinarelli, Ercoli, Tabacchioni, F. Vaselli, Paoloni). Allenatore: Rubeca

TAVERNELLE: Segoloni, Paciosi, Cicero, Vitali, Meloni, Ceccarelli, Mencarelli, Antolini, Cacciamano, Montanucci, Graziani. (A disposizione: Burnelli, D’Ambrosio, Fahimi, Cesarini, Arcioni, Morbidelli, Becciolotti, Veschini, Mencarelli). Allenatore: Abenante

ARBITRO: Oristanio di Perugia

RETI: 9' pt (rig.) Cenerini, 46' st (rig.) e 47' st (rig.) Cacciamano

Vittoria in rimonta all'ultimo tuffo per il Tavernelle, che espugna il campo del MAntignana per 2-1. Tre i rigori assegnati e segnati dalle due squadre da Oristanio, con gli ospiti che trovano la rimonta proprio nei minuti finali. Resta immutato il distacco per il Tavernelle dal Ventinella, quattro punti a due giornate dal termine, mentre i padroni di casa si trovano ora in zona playout. Nel primo tempo, la massima punizione concessa dall'arbitro al Mantignana viene segnata da Cenerini. Quando si entra nel recupero della ripresa, in due minuti due rigori di Cacciamano ribaltano il risultato finale.