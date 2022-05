Promozione: Mantignana in finale, giù la Tiberis Macchie

MANTIGNANA MONTEMALBE: Cardinali, Cosci, Peverini (Marinelli), Meattelli, Galizi, Tinozzi, Buzzi, Ravanelli, Cenerini (Coulibaly), Scopetti (Cipolloni), Radi. Allenatore: Rubeca

TIBERIS MACCHIE: Ceccarelli, Fotso (Clemente), Shongo, Kajmaku, Casciari, Opara, Petruzzi, Ubaldi, Ameti, Muca, Santini (Milleri). Allenatore: Rossi

ARBITRO: Palombi di Terni

RETI: 2' pt Ameti, 41' pt Radi, 44' pt Meattelli

NOTE: Espulso Shongo per doppia ammonizione

La Tiberis Macchie retrocede in Prima Categoria, in finale contro la San Marco Juventina ci va il Mantignana. Rimonta vincente per 2-1 dei padroni di casa, che rispondono al gol iniziale degli ospiti e si aggiudicano la semifinale playout. La Tiberis pronti via si porta in vantaggio con il gol di Ameti. Prima dell'intervallo, però, ecco le reti del sorpasso firmate da Radi e Meattelli. Nella ripresa, i locali tengono il vantaggio fino al fischio finale. Espulso nei minuti di recupero Shongo per doppia ammonizione.