Promozione: "manita" del Bevagna all'Athletic Bastia

ATHLETIC BASTIA: Lorenzetti, Rossi S., Calabrese, Ragusa, Mela, Migno (Cecchini), Sorbo (Lombardi A.), Marchetti (Battistelli), Rossi J. (Fagotti), Pensa (Lombardi I.), Haruna. Allenatore: Coraggi

BEVAGNA: Catarinelli, Paccapelo (Silvestri), Mengana (Taccucci), Cacciamani, Fontetrosciani, Venarucci, Fiorucci, Carocci (Pierucci), D’Onofrio, Console (Tourey), Khalak (Pelucca). Allenatore: Taccucci

ARBITRO: Tavoletta di Terni

RETI: 14’ pt, 4’ e 7’ st Console, 23’ pt D’Onofrio, 14’ st (rig.) Fiorucci

Prima vittoria in campionato per il Bevagna, che rifila un rotondo 5-0 in casa dell'Athletic Bastia. Partita a senso unico, con uno scatenato Console autore di una tripletta d'autore. Proprio Console apre le marcature dopo quattordici minuti nel primo tempo, con il raddoppio griffato da D'Onofrio. Altri due gol per Console in avvio di ripresa e la cinquina chiusa dal rigore siglato da Fiorucci. Sale a quattro punti in classifica nel girone B di Promozione la squadra allenata da Taccucci.