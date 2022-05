Promozione: Cacciamano allo scadere fa esultare il Tavernelle

MAGIONE: Cuomo, Maadane, Fagioli, Lazzarini, Bagianti, Vinti, Cheurfi, Siracusa, Gennari, Consalvi, Ciaffoloni. (A disposizione: Festa, Minchiatti, Catoggio, Berretta, Millarini, Tafciu, Pagano, Broccoletti, Zucconi). Allenatore: Doria

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi, Paciosi, D’Ambrosio, Fahimi, Meloni, G. Mencarelli, Antolini, Cacciamano, Montanucci, Graziani. (A disposizione: Burnelli, Ceccarelli, Cicero, Cesarini, Arcioni, D. Mencarelli, Morbidelli, Becciolotti, Veschini). Allenatore: Abenante

ARBITRO: Simone Pannacci di Perugia

RETI: 29’ pt Meloni, 5’ st Consalvi, 47’ st Cacciamano

Il Tavernelle supera al fotofinish il Magione per 2-1 e riapre la corsa per il primo piano. Complice il pareggio del Ventinella, i ragazzi di Abenante accorciano in testa alla classifica, ora distante solo due punti. Nel primo tempo, intorno alla mezz'ora di gioco gli ospiti trovano il vantaggio con Meloni. Nella ripresa, risposta del Magione grazie a Consalvi ma proprio in zona Cesarini, Cacciamano segna e regala tre punti importanti ai suoi.